Ballardini svela: “Mandavo sempre i miei collaboratori a studiare la Fiorentina di Montella.”

Intervenuto a “Stadio Aperto” su TMW Radio, Davide Ballardini ha parlato così dell’operato dell’ex allenaore viola:

“Quando Vincenzo era allenatore della Fiorentina mandavo i miei collaboratori ad osservare le tecniche di allenamento di Montella. In quegli anni i viola giocavano molto bene poi non so cosa sia successo per far finire l’esperienza con dei risultati così negativi.”



L’allenatore, cercato anche dai viola come proprio sostituto “dell’aeroplanino”, ha voluto precisare:

“Nelle cose che non credo di saper fare è il ruolo da traghettatore. Molti mi identificano come l’allenatore da prendere in corsa, ma non mi sento per niente questo tipo di tecnico, penso di essere un buon allenatore poi per il resto lascio giudicare gli altri.”