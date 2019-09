Badelj alla Lazio, ecco quanto è costato a Lotito in commissioni

Durante la passata stagione, la Lazio avrebbe pagato un ingente somma all’agente di Badelj in commissioni per portarlo nella capitale a parametro zero. La cifra si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro. Operazione che dal punto di vista sportivo si è rivelata fallimentare, poichè il centrocampista croato in estate ha fatto ritorno in viola con la formula del prestito con diritto di riscatto.