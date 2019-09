Babacar ricomincia da Lecce: “Qui per fare il salto di qualità. Prandelli? Un padre”

“Prandelli mi conosce benissimo, lo considero come un padre. Mi ha tirato su dalla Primavera, mi ha fatto esordire”. Nel giorno della sua presentazione come nuovo giocatore del Lecce, Khouma Babacar spende qualche parola per il suo ex tecnico alla Fiorentina che nei giorni scorsi ha pronosticato una grande stagione per l’attaccante: “Ho scelto Lecce perchè cerco continuità, dopo aver parlato tanto con Liverani: spero di poter fare qui il salto di qualità. Ho sposato questo progetto con grande determinazione. Il mio obiettivo è raggiungere la salvezza, non penso al numero di gol” ha detto il Baba. Che nei giorni scorsi ha celebrato il compleanno della Fiorentina con parole d’amore: LEGGI QUI