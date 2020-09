Dopo l’annata al Lecce, Khouma Babacar lascia la Serie A per volare in Turchia. Come riportato da Fabrizio Romano di Sky Sport, il senegalese sta per diventare un nuovo calciatore dell’Alanyaspor, club di massima divisione turca. L’attaccante ex Fiorentina (ceduto nel gennaio 2018 per circa 9 milioni) sta svolgendo in questo momento le visite mediche con il nuovo club e si trasferirà ad Alanya in prestito dal Sassuolo.

