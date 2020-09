Attenta Fiorentina: una big di Serie A piomba su Piatek

Derby polacco per l’attacco della Roma: la novità delle ultime ore, racconta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è la candidatura forte di Piatek che sta insidiando il connazionale Milik. Sempre che, ovviamente, Dzeko alla fine decida di lasciare la Roma.

I giallorossi – in quel caso dovranno cautelarsi con un centravanti più giovane ma ugualmente pronto, ecco perché a Trigoria stanno pensando a un piano B nel caso in cui De Laurentiis non dovesse abbassare le pretese per Milik, il principale obiettivo di Fiengaper l’eventuale sostituzione di Dzeko. Lo riassume giallorossi.net.