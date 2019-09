Attenta Fiorentina, C. Ronaldo è già carico: poker contro la Lituania

A febbraio gli anni saranno 35. Ma Cristiano Ronaldo non perde la sua fame di vittorie, di trofei e di record. Per lui anche un’avversaria modesta come la Lituania è degna del massimo rispetto. E viene affrontata come fosse il Brasile. Così questo martedì di settembre serve a CR7 per aggiornare il ricchissimo file della sua irripetibile carriera alla voce “gol e primati”. Cristiano segna 4 gol nel 5-1 del suo Portogallo a Vilnius (di William Carvalho nel recupero l’altra rete) e supera così Robbie Keane nella classifica dei cannonieri delle qualificazioni europee. Ronaldo in 80’ scarsi passa da 21 a 25 reti, distanziando l’ormai ex detentore del primato, l’irlandese Robbie Keane, fermo a 23. Lo scrive gazzetta.it.