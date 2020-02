Atletico in crisi, c’è bisogno dei tifosi: la trasferta la pagano Simeone e i giocatori

Il supporto dei propri tifosi, spesso, può fare la differenza. Ecco perché Diego Simeone e tutti i giocatori dell’Atletico Madrid – tra cui l’ex viola Stefan Savic – hanno deciso che, pur di non rinunciare all’aiuto dei loro supporters, si metteranno le mani in tasca per coprire le spese di viaggio e biglietto d’ingresso allo stadio in occasione della trasferta in programma venerdì prossimo, in casa del Valencia. Questo, per tutti coloro che vorranno seguire la sfida delicata del Mestalla. Ad oggi sono 508 i tifosi dell’Atletico che hanno risposto presente. Quest’anno la formazione del Cholo non riesce ad esprimersi sui soliti livelli, è sesta in classifica e reduce da due sconfitte ed un pari: anche per questo i colchoneros hanno chiamato a raccolta il loro popolo.