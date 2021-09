Atalanta, rosa decimata per Gasperini. Le nazionali svuotano Bergamo

Situazione non semplice a Zingonia, anche i bergamaschi penalizzati dalla pausa per le nazionali

Come riportato da calcioatalanta.it la settimana di Gian Piero Gasperini non inizia nel migliore dei modi. L'Atalanta, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, ha ceduto alle nazionali ben 17 giocatori che voleranno in giro per il mondo. Sono soltanto 5 i calciatori della prima squadra non infortunati che il tecnico italiano avrà a disposizione (in attesa dei rientri) per preparare la partita casalinga contro i Viola del 12 Settembre.