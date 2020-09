Atalanta, preso il sostituto di Ilicic. Arriva dalla Russia, fu proposto alla Fiorentina

Aleksey Miranchuk sta per diventare un giocatore dell’Atalanta. Il comunicato diramato dal Lokomotiv Mosca infatti conferma la fumata bianca nella trattativa tra i due club per il fantasista classe ’95, che nelle prossime ore effettuerà le visite mediche per poi firmare l’accordo con la compagine orobica. In passato anche la Fiorentina è stata vicina al giocatore, che venne proposto ai viola. La trattativa, però, non è mai decollata.

