Atalanta, Pessina positivo: le alternative di Gasperini

A causa della positività al Covid-19, Matteo Pessina non sarà disponibile per la gara contro la Fiorentina. Come scrive Tuttosport, Gasperini potrebbe schierare l’Atalanta con il 4-2-3-1. Freuler e De Roon saranno in mezzo al campo, l’attacco potrebbe essere formato da Zapata, con alle sue spalle Malinovskyi, Muriel e uno tra Pasalic e Ilicic. Dal 4-2-3-1 si può passare al 4-3-3, lo stesso Pasalic sembra essere l’uomo giusto per questa variante.

In caso di ritorno alla difesa a 3, l’Atalanta è pronta a giocare con Gosens e Maehle esterni e il posto alle spalle degli attaccanti (due tra Ilicic, Muriel e Zapata) potrebbe essere preso da Malinovskyi. Un’altra soluzione è quella che vede in campo sia l’ucraino che il croato. A quel punto l’escluso sarebbe Freuler perché lui e Romero sono in diffida e la prossima settimana l’Atalanta giocherà contro la Juventus. Tra le varie opzioni disponibili ci sarebbe anche Miranchuk.