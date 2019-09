Atalanta, nessuna lesione per Muriel: contro la Fiorentina dovrebbe esserci

Sospiro di sollievo per l’Atalanta: gli esami a cui Luis Muriel si è sottoposto questa mattina hanno escluso ogni tipo di lesione. Così la speranza di essere convocato per la trasferta di Zagabria non tramonta. Sono queste le ultime sulle condizioni fisiche del colombiano, decisivo ieri contro il Genoa con un rigore trasformato e qualche accelerazione delle sue. L’intoppo riguarda il problema accusato al 79’, quando il ginocchio sinistro ha subito un movimento innaturale facendo temere un infortunio abbastanza grave: nulla di tutto ciò, altrimenti Gasperini lo avrebbe subito sostituito, inserendo probabilmente Malinovskyi. Si tratta quindi di semplice distorsione, che eviterà a Muriel un lungo stop.

Al momento, non c’è ancora certezza circa la sua disponibilità per l’esordio in Champions League di mercoledì (calcio d’inizio alle 21): Gasp e lo staff tecnico risolveranno i dubbi solo domattina, prima della partenza per la Croazia, ma considerando la presenza in panchina di Barrow ed, eventualmente, di Malinovskyi come jolly offensivo, non verrà preso alcun rischio. In caso di forfait, per Muriel possibile convocazione per il match di domenica, quando a Parma l’Atalanta “riceverà” la Fiorentina (ore 18). Con la Dinamo, in ogni caso, la Dea se la giocherà con i “magnifici tre” là davanti: Gomez alle spalle di Ilicic e Zapata, reduce dallo strepitoso gol di Marassi. Lo scrive gazzetta.it.