Atalanta, dubbio in difesa per Gasperini: chi gioca tra Demiral e Djimsiti?

Il tecnico degli orobici deve scegliere il "guardiano" di Vlahovic

Come Vincenzo Italiano, anche Gian Piero Gasperini deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione verso il match di stasera. Parlando della retroguardia nerazzurra, ad esempio, chi scenderà in campo insieme a Palomino e Toloi per completare il terzetto difensivo? Una scelta non facile, considerando anche e soprattutto il cliente avversario (Vlahovic): il ballottaggio riguarda Berat Djimsiti - favorito - e Merih Demiral, il turco arrivato dalla Juve che ancora deve entrare nei meccanismi del tecnico orobico. Lo riporta calcioatalanta.it.