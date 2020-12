Atalanta a trazione offensiva contro i viola? L’ex Muriel chiede spazio

Partita molto importante, quella di domenica, tra Atalanta e Fiorentina. Il tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini dovrebbe confermare quasi in toto l’undici che ieri sera ha espugnato Amsterdam, con un’unica eccezione. Davanti, infatti, accanto all’intoccabile Zapata dovrebbe esserci il man of the match in terra olandese, ossia Luis Muriel. L’ex gigliato dovrebbe giocare al fianco del connazionale, supportati entrambi dal Papu Gomez sulla trequarti con l’esclusione, rispetto alla partita di Champions, di Pessina.