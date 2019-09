Astori, il Cagliari lo ricorda con la maglia viola esposta all’aeroporto

Dal 2008 al 2014, Davide Astori ha difeso i colori del Cagliari. La squadra di Maran ha vissuto un momento molto emozionante prima della partenza per Napoli dove sarà impegnata stasera, rendendo omaggio alla maglia del capitano viola che d’ora in poi resterà esposta nel Cagliari-Store dell’Aeroporto di Elmas, visibile a tutti i passeggeri. La maglia in origine era stata donata al presidente del Cagliari Giulini dalla Fiorentina.; poi è arrivata l’idea di avvicinarla ulteriormente a tutti coloro che, in viaggio da o verso il capoluogo sardo, vorranno seguire l’esempio della squadra di Maran. Lo riporta Sky Sport.