Astori, Francesca lo racconta in un libro: “A Vittoria dico la verità”

Francesca Fioretti, vedova del capitano della Fiorentina Astori, ha scelto di raccontare in un libro il proprio rapporto con la figlia

Francesca Fioretti, vedova del compianto capitano viola Davide Astori, ha presentato il proprio libro sulle colonne del magazine Grazia. "Io sono più amore", questo il titolo scelto per il volume in uscita. Un racconto intimo nelle cui pagine Francesca affida il proprio rapporto con la figlia Vittoria. Un legame che - confessa lei stessa - l'ha aiutata nel momento più difficile, per l'elaborazione del lutto. La scomparsa di Davide, l'assenza del padre nella crescita della bambina: tutti argomenti delicati da trattare con una bimba piccola. Francesca ha scelto di raccontare la verità alla figlia che chiede del papà Davide. "Le dico di pensare ad un bel posto" - dice - mi risponde che è al mare". Poi rivela un messaggio scritto da Davide, riflettendo sul destino: "Non l'ho mai cercato, non l'ho mai sperato, ma non ho potuto evitarlo".