Assoallenatori, conferma per Ulivieri presidente. E Prandelli diventa consigliere

Come riporta il sito ufficiale dell’AIAC Nazionale – Associazione Italiana Allenatori Calcio, nella giornata di lunedì 8 febbraio si è svolta l’assemblea elettiva per la componente degli Allenatori Professionisti. Come presidente è stato confermato il tecnico toscano Renzo Ulivieri, come suo vice l’ex Torino Giancarlo Camolese. Tra i consiglieri, fa il suo ingresso il mister della Fiorentina, Claudio Cesare Prandelli, che andrà ad affiancare, tra gli altri, Mario Beretta ed Antonino Asta.