Ass. Urbanistica: “Avanti con il progetto Mercafir. Ricorso Unipol? Abbiamo già risposto”

Come riportato dall’ANSA, nel pomeriggio ha parlato l’assessore all’urbanistica del Comune di Firenze Cecilia Del Re. Queste le sue dichiarazioni in merito alle novità emerse quest’oggi;

Andiamo avanti sulla nostra strada per quanto riguarda la Mercafir. Non solo per il nuovo impianto sportivo, ma anche perché comunque il centro alimentare polivalente ha bisogno di nuove strutture. Questa variante ci permette di realizzare il nuovo centro alimentare polivalente nel comparto nord. Unipol ha depositato osservazioni a cui il Comune di Firenze ha già risposto all’interno della delibera che sarà discussa in Consiglio comunale, presentando ugualmente il ricorso con le stesse motivazioni. Non è il primo ricorso che Unipol fa su tutta la questione legata all’impianto sportivo.