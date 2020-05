Ass. Sviluppo Toscana: “Calcio un segno dell’economia più avanzata. Importante per il Paese”

L’Assessore regionale allo Sviluppo Stefano Ciuoffo ha parlato ad A Pranzo con il Pentasport di Radio Bruno Toscana:

“Il calcio, per i numeri, i soggetti interessati, gli spettatori, le sponsorizzazioni, è un’industria importantissima per il Paese. Abbiamo visto cosa produce lo sport professionistico quando non è condotto come un’azienda d’impresa, mentre quando è gestito con efficacia rappresenta un’eccellenza ed è uno dei segni dell’economia più avanzata. La Toscana è un’eccellenza nel turismo, nelle attività di impresa legate all’export e fortunatamente in settori ecologicamente avanzati e legati alla creatività. Siamo ripartiti per adempiere alle consegne che avevamo già acquisito, vedremo tra qualche mese se impatteremo con una crisi economica a livello mondiale”.