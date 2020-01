Arrigo Sacchi sulla Fiorentina: “Commisso e il gioco per il riscatto. Ma con Iachini…”

Intervistato dal QS, Arrigo Sacchi ha toccato molti temi relativi alla Serie A dei giorni nostri, e ha affrontato anche l’argomento Fiorentina dall’arrivo di Rocco Commisso: “Un presidente che viene da lontano deve prendere le misure al nostro movimento calcistico, é ovvio. Iachini? Nella tipologia dei nostri allenatori prevalgono ancora quelli di matrice difensiva, ma questo non é un torto. La forza del club e il gioco devono essere le chiavi del riscatto per la Fiorentina. Il calcio, in fondo, ha una ricetta semplice ma noi italiani facciamo fatica a capirlo”.