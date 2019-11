Argentina-Uruguay 2-2, Pezzella fa mea culpa: “Gol subiti per sviste difensive”

Gol e spettacolo nell’amichevole di ieri sera tra Argentina e Uruguay. A fine gara, il capitano viola German Pezzella è intervenuto dalla mixed zone del Bloomfield Stadium di Tel Aviv: “È stata una buona gara. Queste sono partite che ci servono per prepararci al meglio in vista delle qualificazioni al prossimo Mondiale. I gol subiti? Sono nati da due nostre sviste difensive. Fortunatamente poi siamo riusciti a finire la partita in parità”. FOTO – CHIESA E ORSOLINI, CHE FACCE! LA GIOIA SUL PULLMAN DOPO IL PRIMO GOL