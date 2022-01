Argentina, convocati i due viola: c’è anche J. Alvarez, sfideranno Pulgar

La lista dei giocatori a disposizione di Lionel Scaloni

Ecco la lista diramata sui social dall'Argentina per gli incontri di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro Cile e Colombia: ci sono Gonzalez e Quarta, i due viola, ma spicca l'assenza di Messi, che ancora non è nelle migliori condizioni possibili dopo aver contratto il Covid. L'attacco albiceleste potrà contare su Julian Alvarez, sogno proibito della Fiorentina per il dopo Vlahovic.