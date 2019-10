Nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre si terrà ad Amatrice la cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici. Riconoscimenti stabiliti per la stagione 2018/19 da una giuria composta da prestigiose firme del giornalismo sportivo. Come scrive il Messaggero, tra i vari ospiti ci sarà anche l’allenatore della Fiorentina Under 18, Alberto Aquilani, premiato per la carriera.