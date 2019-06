Antognoni su Zeffirelli: “Grande artista, ha dato tanto a Firenze e alla Fiorentina”

Presente oggi all’ultimo saluto al Maestro Franco Zeffirelli, Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole appena fuori dal Duomo: “Non potevo assolutamente mancare oggi. Il Maestro ha dato tantissimo sia per Firenze che, per certi affetti, per la Fiorentina. Voleva bene ad entrambe, l’ho conosciuto per questo motivo. E’ stato un grande artista ed ha ricevuto giustamente l’affetto di Firenze. La nuova proprietà non l’ha potuto conoscere di persona ma conosceva il personaggio”. L’OMAGGIO DI COMMISSO