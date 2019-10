Antognoni dona tre maglie. Il ricavato al Gaslini e al Meyer

Giancarlo Antognoni ha festeggiato l’anniversario del debutto in A, 47 anni dopo, alla serata “Una maglia per Dalila” sotto il segno della solidarietà. L’iniziativa è nata da un’idea di Dalila, una ragazzina di Chiesina Uzzanese desiderosa di ringraziare il Gaslini e far felici i suoi tanti amici ancora nell’ospedale genovese. Come scrive La Nazione, Dalila è riuscita a coinvolgere personaggi del calcio: da Baresi a Rossi, da Schillaci a Tacconi a Galante. Antognoni ha portato la sua 10 e le maglie autografate di Ribery e Chiesa. Il ricavato dell’asta al “Gaslini” e al “Meyer”.