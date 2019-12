Ansaldi nel post: “Si è visto che siamo una squadra, lo cercavamo”

Di seguito le parole di Cristian Ansaldi, uomo partita di Torino-Fiorentina, ai microfoni del canale ufficiale del club granata: “La squadra ha fatto una bellissima partita, soprattutto si è vista una squadra, che è quello che stavamo cercando. Sono contento per il gol e per l’assist, devo continuare così. L’infortunio di De Silvestri? Sarebbe dura non averlo, non avevo capito cosa gli era successo all’inizio ma poi ci ho parlato e mi ha detto che ha preso solo una botta; settimana prossima starà bene”.