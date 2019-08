Andreazzoli tranquillizza su Saponara: “Nessun problema, sta bene”

Il suo Genoa vince anche grazie a un suo gol, ma per Saponara non è stato un esordio del tutto positivo: l’ex viola è stato infatti costretto a uscire anzitempo per un fastidio muscolare dalla gara con l’Imolese. Nel dopo gara, il tecnico Aurelio Andreazzoli ha tranquillizzato compagni e tifosi in merito alle condizioni del giocatore:

Saponara? Non credo ci siano problemi. Io l’avrei tolto qualche minuto prima, lui ha voluto verificare le sue condizioni. In questo periodo bisogna stare molto attenti quando si sentono tirare i flessori. Credo sia stata una scossa di sciatica.

