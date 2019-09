Andreazzoli gongola ancora: “Con i viola volevo giocar bene, ma abbiamo fatto anche meglio”

Contro la Fiorentina sperava di regalare una bella serata al popolo del Grifone, ma Aurelio Andreazzoli ha fatto ancora meglio: ha regalato ai suoi tifosi la vittoria. Tre punti pesanti, i primi del campionato del Genoa, contro una Viola spaesata. Queste le parole rilasciate oggi a Sky Sport dall’ex tecnico dell’Empoli: “Domenica sera l’obiettivo di tutti era quello di far passare una bella serata alla nostra gente: del resto vogliamo riportare l’entusiasmo al Ferraris. Direi che contro la Fiorentina abbiamo fatto ancora meglio, portando a casa una bella vittoria. Io come Gasperini? Lo stimo molto, lui ha fatto tanto per il Genoa, io ancora nulla“.