Andersinho Marques: “Pedro ricorda il primo Cavani”. Poi (ri)consiglia Gilberto

Andersinho Marques, giornalista Sport Mediaset, ha parlato a Radio Sportiva di Pedro Guilherme Abreu dos Santos, attaccante classe 1997 del Fluminense (SCHEDA): “È molto promettente, senza l’infortunio sarebbe già in Europa dall’anno scorso. È uno dei 9 più belli che abbia mai visto in Brasile, può diventare un gran giocatore e ci scommetterei. Mi ricorda il primo Cavani di Palermo. La valutazione giusta è tra i 10 e i 15 milioni di euro, non oltre queste cifre”. Poi ha aggiunto su Gilberto: “Sta giocando benissimo da due anni e non capisco perché la Fiorentina non gli conceda un’altra chance. Potrebbe fare il titolare”