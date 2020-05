Ancora un altro trimestre in crescita per Mediacom: è il 93esimo

Risultati combinati di Mediacom per il primo trimestre 2020

• I ricavi sono stati pari a $517,5 milioni, in aumento del 3,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

• L’utile operativo prima di ammortamenti e svalutazioni (OIBDA) adattato è stato pari a $205,1 milioni, in aumento del 4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

• Gli investimenti effettuati sono stati pari a $76,7 milioni, mentre nello stesso periodo dell’anno precedente erano stati $72,7 milioni

• Il flusso di cassa libero è stato pari a $112,6 milioni, mentre nello stesso periodo dell’anno precedente era stato parti a $98,2 milioni

• I clienti della rete dati ad alta velocità (HSD) sono stati 1.349.000, in aumento del 4,7% rispetto al 31 marzo 2019

Si tratta 93esimo trimestre di fila con il fatturato in crescita. In particolare anche in un trimestre come questo dove grandi colossi del settore delle telecomunicazioni o dell’intrattenimento stanno trovando grandi difficoltà, non solo di fatturato, ma anche relative al licenziamento di personale.