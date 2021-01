Niente più arbitraggi dopo il 22 dicembre per Federico La Penna. Non ci sono stati altri turni di Serie A, ma la serie B non si è fermata mai e le sue squadre hanno giocato sia il 27 che il 30 (oltre al prossimo turno del 4 gennaio), turni in cui non è stato mai designato come direttore di gara. E’ evidente che le decisioni prese durante Juventus-Fiorentina non sono parse all’altezza del calcio che conta.

