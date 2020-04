Ancora Conte: “Ripresa Serie A? Presto per decidere, non vogliamo affrettare i tempi”

Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio italiano sulla possibile ripresa della Serie A:

Il Ministro dello Sport Spadafora da domani, e nei prossimi giorni, lavorerà intensamente con tutte le componenti per trovare un percorso condiviso di ripresa del calcio italiano. Lo abbiamo già fatto per gli allenamenti di squadra, possibili dal 18 Maggio. La ripresa della Serie A? A tempo debito valuteremo se ci saranno le condizioni per terminare i campionati sospesi. Non vogliamo affrettare i tempi, se arriveremo alla conclusione lo faremo naturalmente garantendo la sicurezza di tutti. Teniamo molto alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei nostri beniamini.