Anche Semplici ha da ridire sugli arbitraggi: “A San Siro episodi sfavorevoli”

Il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, è rammaricato per la sconfitta subita stasera a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli. Intervistato da Sky Sport, l’allenatore fiorentino ha detto:

Premettendo che dobbiamo migliorare in fase offensiva, visto che segniamo troppo poco, questa sera non ci ha detto benissimo considerando alcune decisioni arbitrali. Mi piacerebbe rivedere la posizione di Piatek nell’azione del fallo da cui è nata la punizione-gol di Suso (le immagini televisive dimostreranno poi che l’attaccante polacco scatta sì sul filo del fuorigioco ma in modo regolare, n.d.r.), poi Bennacer probabilmente andava espulso per doppia ammonizione. Ho fatto un certo percorso professionale che mi ha portato fin qui ed ora chiediamo soltanto di ricevere quello che meritiamo sul campo.