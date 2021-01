Anche lo Spezia a stelle e strisce? Volpi tratta con gli americani

America è bello? Potrebbe esserci un altro club in Serie A ad affidarsi a investitori provenienti dall’altra parte del mondo. Si tratta dello Spezia Calcio, che potrebbe seguire gli esempi di Fiorentina, Bologna, Roma, Milan e Parma in Serie A. Secondo il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio, Volpi sarebbe a un passo da vendere la società aquilotto. Il patron sarebbe in trattativa avanzata con acquirenti esteri: con tutta probabilità un fondo americano. La notizia potrebbe avere sviluppi concreti in tempi brevi secondo l’indiscrezione.