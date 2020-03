Dopo la Serie A, si fermano uno dopo l’altro i principali eventi di sport in Italia e nel mondo. Stanotte è toccato all’Nba, il torneo di basket più importante del pianeta, dove si è verificata la positività di un giocatore al Covid-19: Rudy Gobert di Utah. “L’NBA sospende la stagione dopo le partite della notte. L’NBA utilizzerà questa pausa per valutare i prossimi passi da intraprendere in relazione alla pandemia Coronavirus”. E RUGANI TRANQUILLIZZA TUTTI: “STO BENE”