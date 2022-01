Anche l’Inter batte un colpo davanti. Tutto fatto per un ex obiettivo Viola

Nuovo attaccante in arrivo a Milano

Quella di oggi è stata una giornata particolarmente prolifica per il mercato degli attaccanti della Serie A. Non solo Cabral a Firenze, anche l'Inter ha prenotato un centravanti da regalare al suo tecnico. Si tratta di Felipe Caicedo, ex obiettivo di mercato della Fiorentina. L'ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito secco fino a fine stagione dal Genoa. Domani l'ex Lazio sosterrà le visite mediche per i nerazzurri. A riportarlo è Sky Sport.