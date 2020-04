Anche la Uefa spinge: “Chiudere i campionati, forte raccomandazione alle federazioni”

Giornata importante per il futuro del calcio. Non solo a livello nazionale, con la nota diffusa dalla Lega Serie A dopo l’assemblea di oggi (LEGGI), ma anche in campo europeo. La Uefa, infatti, ha reso nota la propria posizione dopo l’incontro in videoconferenza con le 55 federazioni affiliate. Si proverà a terminare i campionati e le coppe. Ma non è tutto qua: sono state presentate varie opzioni di calendario, anche se tutto verrà definito nel Comitato Esecutivo di giovedì prossimo. Questo il comunicato diramato dalla Uefa dopo il meeting odierno:

Oggi la UEFA ha incontrato le sue 55 federazioni affiliate tramite videoconferenza ed ha esaminato le opzioni presentate dai due gruppi di lavoro creati a metà marzo. Sono state presentate varie opzioni di calendario che coprono sia le partite delle competizioni nazionali che le coppe. C’è stata una forte raccomandazione alle singole Federazioni nel provare a concludere i campionati e le Coppe. Ma avvieremo una discussione, dopo aver sviluppato delle linee guida per stabilire i criteri di partecipazione alle coppe europee, anche con quelle Federazioni che non dovessero riuscirci. Eventuali decisioni su questi argomenti saranno annunciate dopo il Comitato Esecutivo UEFA giovedì