Anche Infantino si unisce al coro: “Ciao Pablito, simbolo di gioia e successo”

Come riportato da gazzetta.it, anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha reso omaggio a Paolo Rossi: “Ciao Pablito, simbolo di gioia, di rivincita, di generosità, di simpatia, di successo e, a titolo personale, simbolo d’orgoglio per tutti gli italiani. Un eroe umano e una leggenda mondiale“. Il massimo dirigente calcistico ricorda le splendide emozioni che l’ex attaccante della Nazionale ha regalato a tutto il popolo italiano, e non solo, durante il Mondiale del 1982 e lo ringrazia per “le lacrime di gioia che ci hai regalato e che oggi si trasformano in lacrime di immensa tristezza. Un abbraccio sincero alla famiglia. Riposa in pace“.