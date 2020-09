Il Consiglio comunale di Firenze è convocato nel Salone dei Duecento lunedì 14 settembre alle 14,30.

In apertura di seduta lo spazio dedicato ai Question Time: Fase 4, smart-working e sostenibilità; Bombe d’acqua e temporali estivi; Ticket di accesso in città per bus turistici.

Invece intorno alle 15 il Consiglio comunale saluterà una delegazione della Fiorentina “Primavera” vincitrice della Coppa Italia. Un riconoscimento di prestigio per i ragazzi di mister Aquilani.

-> Tutte le notizie di mercato della Fiorentina