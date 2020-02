Anche D’Aversa esplode contro gli arbitri: “Inutile che Di Bello faccia il simpatico”

Polemiche su polemiche in Serie A. Anche Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, non si tira indietro e commenta a Sky Sport gli episodi della gara contro la Lazio, in particolare la mancata concessione di un rigore a tempo scaduto: “Da tutte le immagini si vede che è rigore netto, cosa dobbiamo commentare? Stasera faccio fatica. È inutile che Di Bello faccia il simpatico nell’intervallo, ha detto a Cornelius che si è buttato e Cornelius è il giocatore più corretto a livello europeo. Io cosa devo dire ai miei ragazzi stasera? Gli alibi non si creano ma oggi faccio fatica a dir loro questo. Evidentemente non è andato a vedere il VAR perché avrebbe dovuto dare il rigore“.