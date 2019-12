“Dimissioni? Mai fatte in vita mia, non credo che le farò. De Laurentiis? Sarà un incontro di comune accordo per valutare la situazione del momento“. Così il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, a Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 contro il Genk in Champions League. Si raffredda la pista Gennaro Gattuso? L’ex allenatore del Milan è stato accostato anche alla Fiorentina.