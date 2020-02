Amrabat rivela: “In molti si sono ricreduti su di me. Fiorentina? Ora sono più sereno”

Marocchino d’origine, ma cresciuto in Olanda, Sofyan Amrabat è seguito con grande interesse nei Paesi Bassi. Soprattutto per aver fatto un exploit sorprendente per molti. Il prossimo centrocampista della Fiorentina è stato tra i migliori in campo in Verona-Juventus e al De Telegraaf ha raccontato: “La partita perfetta non esiste, ma contro la Juve le cose sono andate bene fin dall’inizio. Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore al mondo ed è stato bello batterli. Ad inizio stagione ero uno sconosciuto per il calcio italiano, adesso invece gli avversari sono più attenti al mio gioco” ha detto Amrabat che sul trasferimento alla Fiorentina nel prossimo giugno ha detto: “In Olanda sono rimasti stupiti, ma sto giocando a buoni livelli da un po’ e punto sempre a migliorarmi. Aver firmato a gennaio mi permette di concentrarmi ancora di più sull’Hellas Verona. Non ho mai dato troppo peso al mercato, ma se i giornali parlano di te ogni giorno c’è il rischio di distrarsi. Ora questo è finito”. AMRABAT E LA FIORENTINA: “CI SONO BUONI PROGETTI”