Amrabat domina il centrocampo bianconero, partitona del neo acquisto viola

Sofyan Amrabat, il giocatore al rientro dalla squalifica dopo l’espulsione per rosso diretto rimediata contro il Milan ha sfornato una prestazione impressionante contro uno il centrocampo più forte d’Italia. E’ lui il migliore in campo nell’impresa gialloblù secondo GazzettadelloSport che lo esalta “Sforna una prestazione a tutto campo piena di grandi recuperi e belle giocate, sempre a ritmo elevato. Un giocatore completo che ha trascinato il Verona, come d’altronde è successo altre volte. E’ stato il re del centrocampo. Niente a dire, la Fiorentina ha fatto un grande affare ad accaparrarselo.”