Amoruso: “La stagione non continuerà, validi solo posti in Europa. Taglio stipendi? Non devono esserci problemi”

L’ex viola Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole riguardo l’emergenza da Coronavirus:

Per me in questo momento la stagione è terminata, nessuno retrocede e lo scudetto non viene assegnato. Devono venire assegnati solo i posti in Europa in base ala classifica attuale. Il calcio muove milioni di persone, e prima di ristabilire la situazione occorrerà ancora molto tempo. Riduzione stpendi? Siamo in uno stato di pandemia globale, non posso pensare che qualcuno si rifiuti di fare un piccolo sacrificio di fronte a queste difficoltà