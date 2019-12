Amoruso: “Fiorentina galvanizzata, situazione Florenzi incomprensibile”

Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport:

La Roma troverà una Fiorentina galvanizzata dal risultato positivo contro l’Inter, tuttavia le problematiche della Viola non si sono ancora risolte. La Roma è una squadra molto organizzata, che concede qualcosa, ma crea tantissimo. La Fiorentina deve provare a fare la partita con la consapevolezza che i giallorossi sono una squadra forte a cui non vanno concesse troppe occasioni. Mi aspetto una partita in generale aperta a qualsiasi risultato. Privarsi di un giocatore come Florenzi sarebbe un vero peccato per i giallorossi, tenerlo fuori è incomprensibile. Sembra che ci sia una direttiva da parte della società, finalizzata ad escludere la componente romana e di romanità all’interno della squadra.