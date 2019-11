Amichevole di lusso a Riad in Arabia Saudita, quella tra Argentina e Brasile. Nell’albiceleste, nel match iniziato alle 18, c’è il viola German Pezzella che il ct Scaloni schiera al fianco di Otamendi. Tante le conoscenze del nostro campionato in campo: da Dybala a De Paul e Lautaro Martinez per gli argentini, Paquetà, Danilo, Alex Sandro e Alisson per i verdeoro.