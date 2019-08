Amerini: “Fiorentina, mercato intelligente. Pulgar e Badelj possono convivere alla grande”

L’ex centrocampista Daniele Amerini ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole sulle mosse attuate dalla Fiorentina sul mercato: “La Fiorentina sta facendo un mercato intelligente ma che non sarà scoppiettante. Ha preso un terzino destro che mancava da anni, Badelj è una garanzia, se arrivasse Pulgar (SCHEDA) sarebbe un altro ottimo profilo in prospettiva. Non penso che il croato e il cileno si pestino i piedi: hanno caratteristiche diverse e secondo me potrebbero convivere alla grande. I titolari in difesa ci sono, anche se Pezzella, Milenkovic e Biraghi devono alzare le prestazioni se no sarà un problema. Davanti manca invece un grande attaccante”.