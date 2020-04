Amelia: “Non solo il goal di Muntari, con la Fiorentina buttammo definitivamente via lo Scudetto”

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha parlato nel corso di una diretta Instagram con il giornalista Mauro Suma. Tra i temi affrontati lo Scudetto, perso nella stagione 2011/2012, e il quarto posto soffiato alla Fiorentina l’anno successivo:

Lo Scudetto perso nel 2011/2012? Il gol di Muntari è l’episodio che si ricorda di più, ma avevamo 7 punti di vantaggio sulla Juventus. Eravamo in corsa anche in Champions League, passammo il turno contro l’Arsenal e lì già c’era nervosismo. Eravamo vicini a vincere il secondo campionato e poi c’era il Barcellona. Avevamo due partite abbordabili in casa contro Fiorentina e Bologna e non ne vincemmo neanche una. Quelle due partite ci hanno fatto buttare via quel campionato e probabilmente segnato il futuro del Milan. Probabilmente non sarebbero andati via Thiago Silva e Ibrahimovic e avremmo potuto continuare il percorso che stavamo facendo. Ho grande rammarico per la partita con la Fiorentina, soprattutto. La Rimonta del 2013? Facemmo un grande recupero e poi nel girone di ritorno – che fece una delle stagioni più importanti della propria carriera – riuscimmo a rosicchiare punti alla Fiorentina che ci stava davanti e a qualificarci in Champions.