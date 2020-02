Amauri sulla Fiorentina: “Credo in Commisso, ma ci vorrà un po’ per ingranare”

Amauri ha vestito in carriera anche la maglia della Fiorentina, un’esperienza non certo indimenticabile tra gennaio e giugno 2012. E due anni fa, prima di ritirarsi, ha vissuto un’altra breve parentesi ai New York Cosmos, dove ha conosciuto da vicino Rocco Commisso. Intervistato da footballnews24.it, Amauri ha parlato così del nuovo corso viola:

Ogni cosa ha bisogno del suo tempo e soprattutto pazienza, cosa che in Italia viene spesso a mancare. Dopo tanti anni della famiglia Della Valle hanno cambiato proprietà, quindi è normale che ci metteranno un po’ prima di ingranare. La Fiorentina è sempre stata una delle società più importanti in Serie A, i tifosi devono avere pazienza. Sono sicuro che Commisso abbia progettato qualcosa di importante per il futuro.