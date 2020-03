Amarcord Serie A: il ritorno degli stranieri in Italia

Siamo in un momento di grande incertezza e non certamente solo per il campionato di Serie A, per questo motivo Violanews vi ripropone un articolo che destò molto interesse diversi anni fa quando fu pubblicato: ricordiamo insieme quando nel 1980 ritornarono i primi campioni stranieri dopo la chiusura del 1966. A Firenze arrivò Daniel Bertoni, ma quella prima estate portò in Italia Falcao, Krol ma anche dei grandi bidoni. Scopriteli con noi CLICCANDO QUI sul nostro sito partner www.numericalcio.it