Amad Traorè (Atalanta) è il primo classe 2002 a segnare in A. Domani sfiderà la Fiorentina

Nel corso dell’ampia vittoria dell’Atalanta per 7 a 1, ai danni di una spenta Udinese, c’è stata gloria anche per Amad Traorè. Il giovane, nato l’11/lug/2002 in Costa D’Avorio, è andato a segno con un mancino preciso da fuori area, diventando il primo classe 2002 a segnare in Serie A. Membro stabile della Primavera bergamasca, i suoi prossimi avversari saranno i pari età gigliati allenati da Emiliano Bigica. Domani alle 20:30, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena la sfida valevole per l’assegnazione della Supercoppa Primavera.